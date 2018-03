Spurensuche nach Mord an slowakischem Journalisten

Es bestehen Auffälligkeiten in der Causa. An dem Gebäude konnten keine Einbruchsspuren festgestellt werden. Machte Kuciak den Fehler, einen vermeintlichen Informanten zu sich einzuladen? An seinem Esstisch wurden drei halb leere Tassen mit Kaffee gefunden. Kamen in der Folge noch mehr Menschen in das Haus? Aufgrund diverser Spuren am Tatort ist davon auszugehen, dass die Morde von einer Tätergruppe verübt wurden. Die in Mafia-Manier agierte, sogar ‘Ndrangheta-Zeichen hinterließ. Sind damit bewusst falsche Hinweise gelegt worden?