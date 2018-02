Journalist ermordet: Spur führt zu Italiens Mafia

Hinter dem Doppelmord an einem slowakischen Aufdeckungsjournalisten und seiner Verlobten könnte nach Medienberichten ein Netzwerk der italienischen Mafia stecken. Die letzte Reportage des ermordeten Jan Kuciak sollte offensichtlich dieses komplizierte Netzwerk mit Verbindungen bis in höchste slowakische Regierungsstellen offenlegen. Zudem wurde am Tatort eine scharfe Patrone hinterlassen. Dies wird in Mafiakreisen als Warnung für mögliche weitere Opfer gedeutet.