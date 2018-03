Kranke Frau vergiftete sich mit Quecksilber-„Kur“

Am 3. Juli 2017 wurde der Klärschlamm des Reinhalteverbands Attersee in der Anlage in Lenzing routinemäßig kontrolliert – und eine erhöhte Quecksilberkonzentration festgestellt: 9 mg/kg statt der erlaubten 7 mg/kg. Die Bezirkshauptmannschaft ordnete die Entsorgung an, gleichzeitig begann die Landesdirektion Umwelt und Wasserwirtschaft zu ermitteln. Zuerst wurden alle Zahnärzte und Betriebe kontrolliert, doch ohne Erfolg.