Quecksilbervergiftung nach Ayurvedakur entdeckt

Die (un-)heimliche Vergiftung wurde erst entdeckt, als im Klärschlamm des Reinhalteverbands Attersee in Lenzing eine hohe Quecksilberkonzentration entdeckt wurde. Das war im Sommer 2017, erst zu Weihnachten wurde in einem 17 Kilometer entfernten Ort in einem Mehrparteienhaus die ahnungslose Umweltgefahr ausgforscht. Die Frau erlitt einen Nervenzusammenbruch. Sie ist in medizinischer Behandlung.