Gefährliche Ausreden der Raucher

So gefährlich sind Zigaretten gar nicht, ich kenne 90-Jährige, die rauchen.

Nur 22 Prozent der Betroffenen sehen ein, dass Qualmen gefährlich ist. Dabei sterben etwa 13.000 Menschen jährlich in Österreich an den Folgen des Tabakrauchs! Jeder zweite büßt mit Krankheiten: Arterienverkalkung der Hirn-, Herzkranz- und Beingefäße mit den Folgen von Schlaganfall, Herzinfarkt oder Raucherbein. Aber auch 15 verschiedene Tumorerkrankungen werden durch Rauchen gefördert. Bei 15 bis 40 Prozent kommt es zu chronischen Entzündungen und Verlust der kleinsten Atemwege (Lungenbläschen). Die daraus resultierende COPD (chronisch obstruktive Bronchitis) und Zerstörung der Lunge (Emphysem) rauben den Atem. Zahnfleisch- und Speiseröhrenentzündung, Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüre, Knochenschwund (Osteoporose) und vermehrte Gerinnselbildung stehen ebenfalls in direktem Zusammenhang.