Was wir über Samsungs Galaxy S9 zu wissen glauben

Am Sonntagabend enthüllt Samsung zum Auftakt der Mobilfunkmesse Mobile World Congress in Barcelona sein neues Android-Flaggschiff: das Galaxy S9. Fünf Tage vor der großen Samsung-Show brodelt es bereits in der Gerüchteküche, die meisten technischen Details scheinen schon durchgesickert zu sein. Was wir bereits über das Galaxy S9 zu wissen glauben, erfahren Sie hier.