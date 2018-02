Niederlande lehnen höheren Beitrag zu EU-Budget ab

EU-Kommission fordert Aufstockung des Finanzrahmens

Der aktuelle mehrjährige Finanzrahmen läuft von 2014 bis 2020 und hat ein Gesamtvolumen von 963,5 Milliarden Euro. Größter Ausgabenposten ist mit 39 Prozent die gemeinsame Agrarpolitik. Der nächste Finanzrahmen, der erste nach dem Brexit, soll sich über den Zeitraum von 2021 bis 2027 erstrecken. Darüber beraten die EU-Staats- und Regierungschefs am Freitag in Brüssel. Die EU-Kommission fordert angesichts neuer gemeinsamer Aufgaben, wie etwa der Sicherung der EU-Außengrenzen und der Terrorabwehr, eine Aufstockung des Finanzrahmens. Einen detaillierten Vorschlag dafür will sie Anfang Mai vorlegen. Die Debatte darüber wird in der EU-Ratspräsidentschaft Österreichs im zweiten Halbjahr 2018 stattfinden.