Österreichs EU-Nettobeitrag dürfte weiter steigen

Der Streit über das nächste Sieben-Jahres-Budget der Union hat voll eingesetzt. Zwar will die Kommission erst am 30. Mai konkrete Zahlen für den "mehrjährigen Finanzrahmen" vorlegen, doch die Eckpunkte zeichnen sich – wie die "Krone" berichtete – bereits ab. Österreichs Nettobeitrag dürfte am Ende steigen, er lag 2016 bei 0,23 Prozent der Wirtschaftsleistung, sprich 791,3 Millionen Euro.