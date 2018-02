„Galaxy“: Donald & Micky greifen nach den Sternen

USS Entermouse mit Captain Mick Y. Maus, Mr. Goofok und Kuhura

Auch Donalds Lieblingsneffen machen das All unsicher und präsentieren ab dem 13. April den zweiten Band der "Galaxy"-Reihe. Eine extra lange Geschichte mit Tick, Trick und Track, Gammas galaktische Gaumenfreuden und sogar die Panzerknacker sind dabei. In den folgenden Bänden (Band 3 erscheint am 15. Juni, Band 4 am 17. August, Band 5 am 12. Oktober und Band 6 am 17. Dezember) werden dann weitere bekannte Entenhausener in den intergalaktischen Fokus gerückt, etwa die USS Entermouse mit Captain Mick Y. Maus, Mr. Goofok und Kuhura.