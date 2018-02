WM-Fieber im Einkaufszentrum Atrio

Nach acht Jahren Pause wird zeitgleich mit der WM in Russland die „Mini“ im Atrio angepfiffen. „Wir freuen uns auf mehr als 1000 Kindergartenkinder aus Österreich, Italien und Slowenien – und auf 3000 Fans“, so Atrio-Chef Richard Oswald, der ein Spielfeld in der Größe von 200 Quadratmeter errichten lässt – inklusive Tribünen für die Fanklubs.