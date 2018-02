Streit um Blähungen: Polizeieinsatz in Flugzeug

"Crew hat den Streit provoziert!"

Doch die Situation eskalierte - die zwei Passagiere und die Besatzung gerieten in Streit. Bis der Kapitän kurzerhand die Maschine in Wien-Schwechat landete, um die Störenfriede von der Polizei von Bord holen zu lassen. Allerdings nicht nur die Burschen - auch Nora L. und ihre Schwester aus Rotterdam wurden abgeführt. "Zu Unrecht! Wir kannten die Jungs gar nicht, sind nur in derselben Reihe gesessen und haben nichts getan", so die 25-Jährige im Interview. "Außerdem hat die Crew den Streit regelrecht provoziert."