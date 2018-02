Nach Feuerdrama in NÖ: Ganzes Dorf unter Schock

In einer Maschinenhalle war am Dienstagnachmittag ein heftiger Brand ausgebrochen, auch eine Explosion hatten Anrainer gehört. Die Feuerwehr wurde alarmiert. In der Halle befanden sich drei Personen, die gerade Arbeit verrichteten: ein Vater (70), sein Sohn (43) und der erst 13-jährige Enkel. Sie alle kamen in den Flammen ums Leben und konnten nur noch tot geborgen werden. Die Leichen werden nun obduziert. "Die Familie war schon lang im Ort, so etwas hatten wir noch nie", erzählt Nachbar Karl F. (77). "Wie es jetzt weitergeht, weiß man nicht."