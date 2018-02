Feuerdrama in NÖ: Vater, Sohn und Enkel tot

Beim Eintreffen der Helfer stand ein Hallenkomplex - eine Maschinenhalle mit landwirtschaftlichen Geräten und eine Scheune, in der Stroh gelagert war - auf dem Bauernhof in Vollbrand. Vater, Sohn und ein Enkelkind galten zunächst als vermisst, sagte Baumschlager. Eines der Opfer wurde noch in den Nachmittagsstunden tot aufgefunden. Die beiden anderen wurden am Abend geborgen. Unbestätigt blieb zunächst, dass in der Maschinenhalle vor der Explosion Arbeiten durchgeführt worden sein sollen.