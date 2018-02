Pazifikinseln versinken nicht, sondern wachsen

Mittels Satellitendaten konnte Paul Kench von der University of Auckland in Neuseeland die Vergrößerung mehrerer Inseln – darunter auch Tuvalu – nachweisen, obwohl der Meeresspiegel rund um die kleinen Inselstaaten im Pazifik sogar überdurchschnittlich gestiegen ist. Von 1971 bis 2014 betrug der Anstieg 15 Zentimeter. Die Studie, die am Freitag veröffentlicht wurde, ist die erste, die sich ausführlich mit dieser Veränderung befasst. Wissenschaftler in den USA gehen davon aus, dass der Anstieg in den nächsten Jahrzehnten sogar noch größer ausfällt als bisher angenommen.