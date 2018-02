Studie: Meeresspiegel steigt immer schneller an

Das berichtet eine Forschergruppe um Steve Nerem von der University of Colorado in Boulder in den „Proceedings“ der US-Akademie der Wissenschaften (PNAS). Bis zum Ende des Jahrhunderts könnte demnach der Durchschnittspegel an den Küsten um 65 Zentimeter höher liegen als im Jahr 2005 - bisher waren häufig etwa 30 Zentimeter angenommen worden.