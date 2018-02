Trauer nach tragischem Unglück bei Hunderettung

„Unsere Gemeinde ist tief betroffen, unser ganzes Mitgefühl gehört den Angehörigen“, sagt Franz Almesberger, Vizebürgermeister in Pucking. Der Politiker verschaffte sich am Montag beim Kraftwerk Traun-Pucking vor Ort selbst einen Überblick. „Der Wasserpegel der Traun ist derzeit wegen Bauarbeiten rund 2 Meter abgesenkt. Vom Wasser aus kommt man ohne Hilfe dort nicht mehr ans Ufer, man müsste eine zwei Meter hohe, glatte Betonwand überwinden – das ist unmöglich“, so Almesberger. Da es keine Unfallzeugen gab, war das Schicksal von Gabriele S. besiegelt. Wo genau die Grafikerin in den Fluss gestürzt war, ist noch unklar.