Südkoreas Präsident trifft ranghohe Nordkoreaner

Der südkoreanische Präsident Moon Jae In wird am Rande der Olympischen Spiele in seinem Land führende Vertreter des verfeindeten Nachbarn Nordkorea treffen. Moon werde das protokollarische Staatsoberhaupt Kim Yong Nam sowie die Schwester von Machthaber Kim Jong Un am Samstag treffen, teilte die südkoreanische Präsidentschaft am Donnerstag in Seoul mit.