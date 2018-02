Gmundnerberg: Auch zweiter Wirt braucht Personal

Urzn-Nachbar denkt sogar ans Zusperren

Wie berichtet, fehlt im Gmundnerberghaus bei Wirtin Barbara Kaltenbrunner so viel Küchen- und Servicepersonal, dass seit kurzem an Sonntagen gar nichts mehr zu essen angeboten werden kann. Wochentags dürfen Gäste nur mehr von der kleinen Karte wählen. Und sollte sich die Situation nicht in den nächsten zwei bis drei Monaten ändern, wollen die Kaltenbrunners ihr 2011 erworbenes Gmundnerberghaus ganz zusperren.