Kein Koch: Gmundnerberghaus denkt ans Zusperren!

Drei bis vier neue Mitarbeiter sofort benötigt

„Wir bräuchten quasi eine zweite Partie, weil wir sonst nicht zusammenkommen. Drei bis vier Leute könnten wir sofort einstellen“, so die Wirtin. Bis vor kurzem hat sie am Sonntag selbst den Kochlöffel geschwungen, ihr Mann Karl stand aus der Not heraus als Abwäscher in der Küche. Damit ist jetzt Schluss: Die Kaltenbrunners können neben ihren fünf Sportgeschäften nicht mehr so viel Zeit investieren, reduzierten das Angebot. Wochentags wird nur mehr eine kleine Karte angeboten, am Sonntag gibt es zwischen 9 und 12 Uhr nur Getränke, dann ist geschlossen.