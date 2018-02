Raddiebe per Zug mit Beute unterwegs

Alarm schlug der aufmerksame Zeuge um 5.40 Uhr. In einem Zug von Wien nach Ungarn waren ihm ein Mann und ein Jugendlicher mit zwei teuren Fahrrädern einer Profi-Marke aufgefallen. Im Bahnhof in Zurndorf stellte dann die Polizeistreife Gattendorf 1 die beiden Verdächtigen. Sie hätten die Bikes auf einem Flohmarkt in Linz erstanden, behaupteten der Ungar (26) und sein 14-jähriger Begleiter. Anhand ihrer Zugtickets fanden die Beamten allerdings heraus, dass das Duo die mehr als 10.000 Euro teuren Räder im niederösterreichischen Himberg gestohlen hatte. Die Ungarn gaben schließlich zu, dort einen Abstellraum eines Mehrparteienhauses geplündert zu haben. „Auch einen Elektroroller wollten die Diebe mitnehmen, doch der Scooter funktionierte für sie nicht einwandfrei. Deshalb bauten die Täter nur den Batterieteil aus. Den Roller ließen sie in einer Garage zurück“, heißt es aus der Landespolizeidirektion in Eisenstadt.