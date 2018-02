Erneuter Lawinenabgang am Nassfeld

„Das Schneebrett löste sich Sonntag gegen 12.30 Uhr aus noch unbekannter Ursache im Bereich Auernig und verschüttete ein Teilstück des Plattner Weges“, erklärt Polizeisprecher Michael Masaniger: „Augenzeugen gaben an, dass sie zwei Spaziergängerinnen im Gefahrenbereich gesehenen hätten. Sofort wurde eine Suche gestartet, an der drei Hubschrauber, Alpinpolizei und Bergretter teilnahmen.“ Die Frauen wurden kurz darauf in einer Hütte unversehrt angetroffen. Nach einer gründlichen Nachsuche wurden die Einsatzkräfte Sonntagabend abgezogen. Zum Glück war niemand verschüttet worden.