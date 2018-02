Hochzeit nach nur 55 Tagen

Antrag in Silvesternacht

„Bei uns hat es einfach eingeschlagen. Eigentlich dachte ich immer, so etwas gibt es nur in kitschigen Filmen und nicht im realen Leben. Ich wurde eines besseren belehrt“, erklärt der 51-Jährige für den es die dritte Ehe ist. „Wie heißt es so schön, aller guten Dinge sind drei“, lächelt der Chef der „Miss Austria“-Corporation. Den Heiratsantrag hat er übrigens schon in der Silvesternacht gemacht.