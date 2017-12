Miss Austria hat neuen Chef und erste Änderung

"Krone": Wie schaut das dann in der Praxis aus? Sind Sie dann auch bei den ganzen Vorwahlen in den unterschiedlich Bundesländern anzutreffen?

Jörg Rigger: Nein, das würde sich zeitlich überhaupt nicht ausgehen. Vielleicht schaue ich aber ab und zu einfach einmal unangekündigt vorbei.

"Krone": Ihre Pläne für die Zukunft der Miss Austria Corporation?

Jörg Rigger: Silvia Schachermayer hat in den letzten Jahren Sensationelles geleistet, die "Miss Austria" zu einer Marke in Österreich geformt. Dieses Profil gilt es, in Zukunft noch mehr zu schärfen.

"Krone": Also sind keine großen Änderungen zu erwarten?

Jörg Rigger: Bestehende Verträge werden nicht geändert. Danach wird man sich alles im Detail ansehen. Erste Veränderungen wurden jedoch bereits eingeleitet. Das Hauptquartier übersiedelt von Linz nach Wien. Dort wird nun Stephanie Lorenz-Stauffer, die früher als Missy May auftrat, das Büro leiten.

"Krone": Zum Abschluss: Im Missen-Zirkus geht’s nicht ohne Gezicke, wie gehen Sie damit um?

Jörg Rigger: Mit Fingerspitzengefühl - und wenn das nicht geht, dann spreche ich, wenn es sein muss, auch einmal ein Machtwort. Das versteht dann jede.



Andi Schwantner, Kronen Zeitung