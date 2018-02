Verliebt in einen Gletscher

Doch jedes Mal wenn man meint, den Höhepunkt der Reise erlebt zu haben, wird man eines Besseren belehrt. Der Name des Städtchens El Calafate in Südpatagonien lässt Wiener an den Wurstelprater (Calafati) denken. Es liegt aber am Lago Argentino, der rund dreimal so groß wie der Bodensee ist, und gilt als Ausgangspunkt für Fahrten zum Nationalpark Los Glaciares mit seinen zahlreichen Gletschern, darunter der Perito Moreno. Und der ist atemberaubend schön. Mit ihm ist es Liebe auf den ersten Blick. Während viele Gletscher gar nicht oder nur per Boot erreichbar sind, sind entlang des Perito Moreno, dessen Zunge im Lago Argentino endet, kilometerlange Stege in drei Schwierigkeitsstufen errichtet worden. Sie führen ganz nah an den Gletscher und damit an spektakuläre Fotomotive.