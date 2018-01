Orban zieht mit „Partner“ Kurz „an einem Strang“

Orban will Vereinbarungen zum "Schutz Österreichs und Ungarns"

Orban war bereits am Montagabend mit dem Zug in Wien angekommen. Auf seiner Facebook-Seite veröffentlichte er ein Video, das ihn im Railjet der ÖBB von Budapest nach Wien zeigt. "Wir würden gerne Vereinbarungen treffen", kündigte er an. "Es soll um die Migration gehen, um Österreich und Ungarn zu schützen und einander zu helfen. Ich hoffe, dass wir erfolgreich sein werden", sagte der rechtskonservative Politiker. Vor dem Treffen mit Kurz gab sich Orban volksnah und speiste bei einem Würstelstand in der Nähe der Albertina.