Wirbel um Besuch des „illiberalen Demokraten“

Der bevorstehende Staatsbesuch des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban stößt bei der Opposition auf scharfe Kritik. Die SPÖ forderte von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) "eine Klarstellung über den Europa-Kurs" der türkis-blauen Regierung. Kurz solle "Flagge zeigen gegenüber undemokratischen und autoritären Tendenzen und Spaltungsfantasien in Europa". Orban steht wegen seiner rigiden Flüchtlingspolitik und seiner "illiberalen Demokratie" in der EU im Kreuzfeuer der Kritik. Für die NEOS ist vor allem die "Symbolkraft" des ersten ausländischen Staatsgastes in Wien problematisch.