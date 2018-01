Orban reist mit dem Zug nach Wien und isst Würstel

Ungarns Regierungschef Viktor Orban besucht am Dienstag erstmals Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in dessen neuer Funktion in Wien. Während es im Vorfeld wegen der teilweise ausgesperrten Presse deutliche Kritik gegeben hatte, tauchen in den sozialen Medien Fotos und Videos des Staatsgastes auf, die ihn doch sehr volksnah zeigen. Angereist ist der umstrittene Nachbar ganz profan mit dem Zug. Am Dienstag wurde er von Augenzeugen in der Innenstadt sogar bei einem Würstelstand gesichtet. "Wenn es Wien ist, müssen es auch knackige Würstel und frische Brezeln sein", postete Orban auf seiner Facebook-Seite.