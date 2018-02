So schützen Sie Wintersportgeräte vor Diebstahl

Der österreichische Versicherungsverband VVO und das KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit) warnen vor Ski-Diebstahl in den Wintersportgebieten. 4168 Anzeigen gab es im Jahr 2016 laut Bundeskriminalamt (.BK), die meisten in Tirol und Salzburg. In den "Stoßzeiten", also den Ferien, werden entsprechend viele Wintersportgeräte entwendet. Nicht zur Anzeige gebrachte Fälle werden in dieser Statistik gar nicht mitgezählt.