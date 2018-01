Zu lange Sozialhilfe kassiert: Frau abgeschoben

17 Jahre in der Schweiz gelebt, aber nur drei Jahre davon gearbeitet

Das Gericht kam im Berufungsverfahren allerdings zur Ansicht, dass sich die Frau nur unter Druck der drohenden Abschiebung von der Sozialhilfe gelöst habe. Deshalb sei die Verweigerung der Aufenthaltsbewilligung rechtlich in Ordnung, da die Frau in der Schweiz nur insgesamt knapp drei Jahre in einem Arbeitsverhältnis gestanden war. "Zwar hat sich die Frau in einem Eingliederungsprogramm gut engagiert, aber sonst zu wenig getan, um eine Arbeit zu finden", sagte eine Gerichtssprecherin gegenüber der "Neuen Zürcher Zeitung". Die Abschiebung in ihr Heimatland sei zumutbar, da sie dort Familie habe und "nicht in ein ihr völlig fremdes Land zurückkehren muss".