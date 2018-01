„Musi“-Vision für 2020

Die Veranstaltung ist seit Jahren sowohl in wirtschaftlicher als auch in touristischer Sicht ein absolutes Highlight, nicht nur für die Region, sondern für ganz Kärnten. Was Bürgermeister Matthias Krenn nur unterstreichen kann: „Es gelingt uns immer wieder, das Ergebnis zu toppen, sei es, was die Besucher anbelangt als auch die Einschaltquoten im Fernsehen. Und der Werbewert der tollen Bilder, die in die Welt gesendet werden, ist ja fast unbezahlbar.“