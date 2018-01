Bis zu 12 Wochen Wartezeit für Schmerzpatienten

„Die Zahl der Schmerzambulanzen in den Krankenhäusern ist seit Jahren rückläufig“, erklärt Primar Lampl, ärztlicher Leiter der Barmherzigen Schwestern in Linz und Vorstandsmitglied der österreichischen Schmerzgesellschaft. Aktuell gibt es in Österreich gerade noch 48 derartige Einrichtungen, von denen aber 85 Prozent weniger als 35 Stunden offenhalten. Zudem würden, laut Lampl, die aufwändigen schmerzmedizinischen Leistungen im niedergelassenen Bereich von den Sozialversicherungen immer noch kaum honoriert.