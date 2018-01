Britin (33) kommt aus Ägyptens Horror-Knast frei

"Ich kann es gar nicht erwarten, nach Hause zu kommen", verriet die Verkäuferin der "Sun" nun am Telefon, nachdem sie von ihrer baldigen Freilassung erfahren hatte. "Ich habe nicht mehr daran geglaubt, dass dieser Tag kommt", schluchzte die Inhaftierte. Dem Auswärtigen Amt in London zufolge soll sie "zu 95 Prozent sicher" am Freitag enthaftet werden. Plummers Bruder Kirk und ihre Schwester Jayne flogen nach Kairo, um die Britin nach ihrer Freilassung in die Arme schließen zu können. "Wir haben seit dem Tag ihrer Verhaftung darum gebetet", so Jayne zur "Sun".