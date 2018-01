Mehr Fehlgeburten durch Kaiserschnitte?

Die Informationen sollen begründete Entscheidungen über die Art der Entbindung ermöglichen und eine angemessene, individuelle Planung der Geburt erleichtern, schrieben die Wissenschafter im Fachblatt "Plos Medicine". Weltweit nimmt die Zahl der Kaiserschnitte zu. In Westeuropa betrug die Kaiserschnitt-Rate im Jahr 2016 24,5 Prozent, berichten die Forscher um Oonagh Keag vom Royal Infirmary of Edinburgh. In Nord- und Südamerika habe sie mit 32 beziehungsweise 41 Prozent noch deutlich darüber gelegen.