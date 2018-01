Auch Grüne „grillen“ ÖVP-Landesrat

Schon vor einem Jahr waren die nun auch von einem Sonderprüfungsbericht des Landesrechnungshofs untermauerten Missstände in der Gemeindeaufsicht des Landesrechnungshofes Thema im Landtag. Die Antworten, die der bis Herbst 2015 für die Aufsicht teilzuständige ÖVP-Landesrat Max Hiegelsberger dort gegeben hat, hängen ihm heute nach. Die SPÖ will von ihm, wie berichtet, am kommenden Donnerstag wissen, ob er den Landtag falsch informiert hat, als er im Jänner 2017 sagte, er habe in keinen Prüfbericht politisch Einfluss genommen. Denn der Rechnungshofbericht sagt eindeutig Gegenteiliges.