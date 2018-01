Leogang - Schnee so weit das Auge reicht!

Schnee so weit das Auge reicht. Weiß statt Grau. Herrlich, diese Winterlandschaft, so herrlich wie das „Puradies“, das direkt an der Piste im Salzburger Leogang liegt und so den Einstieg in eines der größten Skigebiete Österreichs sehr bequem ermöglicht. Umgeben von der grandiosen Berglandschaft, entstand aus dem Embacherhof, einem prachtvollen Pinzgauer Bauernhof aus dem 17. Jahrhundert, sozusagen ein „pures Paradies“.



Familie Mad-reiter, die seit über 50 Jahren Landwirtschaft betreibt und Gastgeber ist, hat 2007 hier an diesem Kraftplatz in traumhafter Alleinlage ein Almhüttendorf eröffnet, dem im Vorjahr ein schmuckes Designhotel folgte und das Übernachtungsangebot in der Gegend dadurch ziemlich bereicherte. „Wir setzen auf Design und Kulinarik“, erklärt Michael Madreiter.