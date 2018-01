NL: Sturmböen schleudern Menschen über Plätze

Mehrere Todesopfer nach Sturm

Auch in Deutschland, Italien und Belgien waren nach dem Sturm Todesopfer zu beklagen. Im Bundesland Nordrhein-Westfalen kam am Donnerstag ein 68-jähriger Transporterfahrer bei einem Zusammenstoß ums Leben, wie die Polizei in Soest mitteilte. Der Transporter war bei starken Sturmböen auf einer Kreisstraße umgekippt. Auch am Niederrhein war ein Mann infolge eines Sturmunfalls gestorben. Der 59-Jährige wurde auf einem Campingplatz in Emmerich-Elten von einem umstürzenden Baum erschlagen, wie die Polizei in Kleve mitteilte. Er starb an der Unglücksstelle.In Bad Salzungen im Bundesland Thüringen wurde ein Feuerwehrmann von einem Baum erschlagen und ein weiterer schwer verletzt, wie ein Polizeisprecher in Suhl am Donnerstag mitteilte.