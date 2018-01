Polizei warnt mit Gedicht vor „Sexpressung“

In der Tat sollten Opfer im Raum Aachen nach Cybersex mit einer halbnackten Frau Hunderte Euro zahlen, ansonsten würden Bilder oder ein mitgeschnittenes Video in sozialen Netzwerken oder auf Videoplattformen landen. Wenn Erpressungsopfer nicht zahlten, seien ihre Aufnahmen auf Pornoseiten erschienen, teilweise verlinkt mit ihrem Facebook-Profil, berichtete die Polizei am Mittwoch.