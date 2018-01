Model versteigert ihr erstes Mal um eine Million €

"Eine Nacht mit Nicole" – so lautet das Angebot auf der europäischen Escort-Seite "Elite Models VIP". "Als ich 16 war, entschied ich, dass meine Jungfräulichkeit wertvoll ist", so die Italienerin gegenüber der britischen "Sun". Zwar hatte Nicole damals laut eigenen Angaben eine Beziehung mit einem Mann gehabt, der viel älter war als sie selbst, "aber ich entschied, dass ich meine Jungfräulichkeit aufbewahre und erst gegenüber jenem Mann verlieren würde, den ich einmal heiraten möchte", so die 18-Jährige weiter.