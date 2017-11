Schülerinnen versteigern ihre Jungfräulichkeit

"Studieren ist nicht billig"

Die 20-jährige Monica sagt, sie hat noch niemanden gefunden, "der es wert wäre, an ihn meine Jungfräulichkeit zu verlieren". "Das wird außerdem dabei helfen, mein Studium zu finanzieren. Studieren ist schließlich nicht billig." Sie fügt hinzu: "Mir gefällt es, dass wir in einer Gesellschaft und Zeit leben, in der wir entscheiden können, was wir mit unseren Körpern machen wollen. Es ist mir wichtig, dass ich die Kontrolle über meinen Körper habe. Auch wenn manche nicht meiner Meinung sind, denke ich, dass das das Beste für mich ist. Außerdem wird es mir helfen, meine Zukunft zu sichern."