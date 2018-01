Vorwurf gegen Trump: Sex mit zwei Pornostars?

Wie das "Wall Street Journal" am Freitag berichtet hatte, soll Trumps langjähriger Anwalt Michael Cohen einen Monat vor der Präsidentschaftswahl 2016 130.000 Dollar (über 107.000 Euro) an Clifford gezahlt haben, um die Veröffentlichung ihrer angeblichen sexuellen Begegnung zu verhindern. Trump und Clifford sollen sich laut den privaten Erzählungen des Pornostars 2006 am Rand eines Golfturniers getroffen haben - zu dem Zeitpunkt war der Immobilienmilliardär bereits ein Jahr mit seiner Frau Melania verheiratet.