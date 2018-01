Hat Trump diesem Porno-Star Schweigegeld gezahlt?

"In der Feinripp durchs Hotelzimmer gejagt"

Trump und Clifford sollen sich laut den privaten Erzählungen des Pornostars 2006 am Rand eines Golfturniers getroffen haben - zu dem Zeitpunkt war der Immobilienmilliardär bereits ein Jahr mit seiner Frau Melania verheiratet. "Ich sage nur so viel: Ich landete mit Donald in seinem Hotelzimmer. Stell dir vor, wie er mich in seiner engen, weißen Feinripp-Unterhose durchs Zimmer jagt“, soll Clifford anschließend ihrer damaligen Freundin und Kollegin Alana Evans laut "Daily Mail" über das Treffen berichtet haben.