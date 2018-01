Was tun bei Konflikten mit der Schwiegermutter?

Häufig sind es die Beziehungen zwischen Schwiegertochter und Schwiegermutter, die problembehaftet sind. Jene zwischen Schwiegersöhnen und Schwiegermutter ist meist einfacher. Der Grund dafür liegt oft in der Eifersucht, die Mütter der neuen Frau im Leben ihres Sohnes entgegenbringen. Das ist speziell dann der Fall, wenn Mutter und Sohn eine sehr enge Bindung zueinander haben. Wenn dann die "Favoritenrolle" an die Ehefrau bzw. die Partnerin abgetreten werden muss, ist das für die Mutter ein schmerzvoller Loslösungsprozess. Und der kann in einem Konkurrenzkampf enden, wer sich denn nun besser um den Sohn kümmern kann. Ein anderer Grund besteht darin, dass die Schwiegereltern mit der Wahl des bzw. der Zukünftigen absolut nicht einverstanden sind, weil sie sich jemand netteren, wirtschaftlich besser gestellten, familienfreundlicheren etc. erwartet hätten. Die Konflikte entstammen dann mehr der Sorge um das eigene Kind bzw. der Tatsache, dass man dem Unmut Luft machen will.