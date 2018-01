Netanyahu fordert Ende für UNO-Palästinenserhilfe

Netanyahu sprach sich auch gegen ein Flüchtlingshilfswerk speziell für Palästinenser aus. "Das schafft eine Situation, in der es schon Urenkel von Flüchtlingen gibt, die keine Flüchtlinge sind, die aber von UNRWA unterstützt werden", sagte er. "Und in 70 Jahren wird es Urenkel von Urenkeln geben - daher muss diese absurde Situation beendet werden." Die UNRWA-Hilfsgelder sollen schrittweise an das Flüchtlingshochkommissariat der Vereinten Nationen (UNHCR) umverteilt werden, "mit klaren Kriterien für eine Unterstützung echter, nicht fiktiver Flüchtlinge".