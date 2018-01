USA setzen Zahlungen an Palästinenserhilfswerk aus

„Sie wollen nicht einmal über einen längst überfälligen Friedensvertrag verhandeln“

In einer seiner Twitter-Mitteilungen ereiferte sich Trump darüber, dass Washington den Palästinensern "HUNDERTE MILLIONEN VON DOLLAR im Jahr" zahle und weder Anerkennung noch Respekt dafür erhalte. "Sie wollen nicht einmal über einen lange überfälligen Friedensvertrag mit Israel verhandeln. (...) Aber wenn die Palästinenser nicht mehr bereit sind, über Frieden zu sprechen, warum sollten wir in der Zukunft irgendwelche dieser massiven Zahlungen an sie leisten?", schrieb Trump.