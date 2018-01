Blitzbewerber: Wer will Häupls Nachfolger werden?

Häupl fordert Einigkeit

Last-Minute-Nominierungen sind selbst am Parteitag am 27. Jänner möglich, wenngleich unter erschwerten Bedingungen. Nach dem Votum der etwa 900 Delegierten will Häupl den Parteivorsitz und wenig später auch das Bürgermeisteramt abgeben. Und er ruft zur Einigkeit auf: "Derjenige, der am 27. Jänner gewählt wird, ist der neue Chef. Und alle anderen versammeln sich hinter ihm - eine Grundvoraussetzung, dass es 2020 bei den Wahlen gut geht."