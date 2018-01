Doppelmörder von Stiwoll: Tot oder bei Komplizen?

Suizid oder Unfalltod?

Nicht außer Acht lassen die Ermittler auch die folgende Variante: Der Doppelmörder von Stiwoll ist nicht mehr am Leben, etwa aufgrund von Suizid oder eines Unfalls auf der Flucht. Zwar durchkämmten zahlreiche Suchtrupps tagelang die Wälder und felsdurchsetzten Gebiete in der Heimatregion des Gesuchten, auch mit Such- und Leichenspürhunden, doch jeden möglichen Winkel nach dem mutmaßlichen Todesschützen abzusuchen, ist auch für die erfahrenen Ermittlungsexperten nicht zu bewerkstelligen.