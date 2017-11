Suche nach Doppelmörder fordert Schwerverletzten

Was für ein Mensch ist Friedrich F.? Plante er die schreckliche Tat am Sonntag im steirischen Stiwoll schon länger oder handelte es sich um einen spontanen Gewaltexzess? Und wie gehen die Einsatzkräfte bei der Suche nach dem Doppelmörder eigentlich vor? Viele Fragen beschäftigen nach der schrecklichen Tat Menschen in ganz Österreich. Cobra-Chef Bernhard Treibenreif gab am Donnerstag einen Einblick in die kräfteraubende und schwierige Ermittlungs- und Fahndungsarbeit, die für einen Beamten bereits mit schweren Verletzungen im Krankenhaus endete.