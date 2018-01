„Fake News“: US-Talkmaster hofft auf Trump-Preis

Trump hatte auf Twitter für die von ihm als "Fake News" angeprangerten Medien Preise angekündigt, mit denen "unehrliche und schlechte Berichterstattung in verschiedenen Kategorien" gewürdigt werden sollen. Colbert sagte, auf diese Auszeichnung freue er sich in der laufenden Preissaison - am Sonntag werden in Los Angeles etwa die Golden Globes verliehen - besonders. In der Branche seien Trumps Preise auch als "The Fakies" bekannt, scherzte Colbert.