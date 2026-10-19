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Nach dem Karriereende

Max Franz: „Die Schmerzen sind immer noch da!“

Ski Alpin
19.10.2026 05:27
ÖSV-Speedfahrer Max Franz spricht über sein Karriereende.
ÖSV-Speedfahrer Max Franz spricht über sein Karriereende.(Bild: GEPA)
Porträt von Marcel Santner
Von Marcel Santner

Vier Jahre nach dem Horrorsturz in Copper Mountain mit zwei gebrochenen Beinen und einem durchtrenntem Nerv im Unterschenkel beendete Ski-Ass Max Franz seine Karriere. Schmerzen sind weiter sein täglicher Begleiter. Das Comeback 2025 in Gröden war für den Kärntner wichtig: „Der erste Weltcupsieg dort 2016 zählt zu meinen Highlights.“

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Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, es war aber fast absehbar“, sagt ÖSV-Skifahrer Max Franz über sein gestern bekannt gegebenes Karriereende. „Ich habe gehofft, dass mir die Operation im Frühjahr hilft. Aber ich habe zwei Monate gebraucht, bis ich wieder was tun konnte – und die Schmerzen sind immer noch da.“

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