Max Franz: „Die Schmerzen sind immer noch da!“

Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, es war aber fast absehbar“, sagt ÖSV-Skifahrer Max Franz über sein gestern bekannt gegebenes Karriereende. „Ich habe gehofft, dass mir die Operation im Frühjahr hilft. Aber ich habe zwei Monate gebraucht, bis ich wieder was tun konnte – und die Schmerzen sind immer noch da.“