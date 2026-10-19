Überraschendes Liebes-Aus bei Tennis-Traumpaar

Überraschendes Liebes-Aus im Tennis-Zirkus: Elina Switolina und Gael Monfils gehen getrennte Wege!
Sie galten als das Traumpaar im Tennis, doch nun ist Schluss. Der Franzose und die ukrainische Topspielerin haben ihre Trennung bekannt gegeben. In einem emotionalen Instagram-Post machte Switolina deutlich, dass beide trotz des Ehe-Aus ihre Familie zusammenhalten wollen.
„Unsere Ehe endet, aber unsere Familie bleibt bestehen“, schrieb die 32-Jährige. Der acht Jahre ältere Monfils teilte das Statement auch auf seinem Account.
„Es ist die schwierigste Wahrheit“
Mit der Zeit sei Switolina klar geworden, dass sie zu sich selbst zurückfinden müsse und ihr das innerhalb der Ehe nicht gelinge. „Es ist die schwierigste Wahrheit, der ich mich je stellen musste, und das Schwierigste, was ich je dem Menschen sagen musste, den ich liebe.“
Der Krieg in ihrer Heimat Ukraine habe tiefe Spuren in ihr hinterlassen. Monfils habe all das miterlebt und sie stets unterstützt. Für ihre gemeinsame Tochter Skai (4) wollen beide weiterhin gemeinsam da sein. Switolina ist die Nummer sechs der Welt. Monfils hatte jüngst seine Profi-Karriere beendet.
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